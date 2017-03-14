Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
«Дмитрия Анатольевича не уберегли»: Путин о болезни Медведева
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Бортпроводник с ВИЧ отстоял право работать
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
15:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове заработал первый суд в России для бизнеса

Первое отделение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ официально открыто в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин, принявший участие в церемонии открытия.

Отделение МКАС позволит российским предпринимателям юга России и иностранным бизнесменам реально сократить сроки рассмотрения коммерческих споров и снизит их издержки. В список третейского суда вошли высококвалифицированные арбитры, рекомендованные ТПП Ростовской области. Отделения МКАС будут создаваться и в других российских городах.

«Третейский суд при ТПП РФ, — напомнил Сергей Катырин, — один из самых авторитетных и крупных международных арбитражных центров. В его состав входят 227 высококвалифицированных специалистов. Ежегодно МКАС рассматривает порядка 300 международных споров с участием компаний из 40−50 стран мира. Это больше, чем показатели таких признанных международных арбитражей, как Лондонский международный третейский суд и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма».

Ростовское отделение будет рассматривать споры по высоким стандартам МКАС в соответствии с его положениями и правилами.

Справка

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации — самостоятельное постоянно действующее арбитражное учреждение (третейский суд), являющийся частью правового института международного коммерческого арбитража. МКАС осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Создатели рассказали, как закончится "Игра престолов"
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Орешкин счел рубль слишком крепким
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь