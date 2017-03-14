В Ростове заработал первый суд в России для бизнеса

Отделение МКАС позволит российским предпринимателям юга России и иностранным бизнесменам реально сократить сроки рассмотрения коммерческих споров и снизит их издержки. В список третейского суда вошли высококвалифицированные арбитры, рекомендованные ТПП Ростовской области. Отделения МКАС будут создаваться и в других российских городах.

«Третейский суд при ТПП РФ, — напомнил Сергей Катырин, — один из самых авторитетных и крупных международных арбитражных центров. В его состав входят 227 высококвалифицированных специалистов. Ежегодно МКАС рассматривает порядка 300 международных споров с участием компаний из 40−50 стран мира. Это больше, чем показатели таких признанных международных арбитражей, как Лондонский международный третейский суд и Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма».

Ростовское отделение будет рассматривать споры по высоким стандартам МКАС в соответствии с его положениями и правилами.

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