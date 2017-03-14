Савченко допускает, что возможен силовой разгон на других редутах

«Идет отсечение территорий для того, чтобы там был возможен силовой разгон. Поэтому силовой вариант возможен. Я боюсь, что (новые разгоны, — ред) могут быть», — сказала она.

Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что могут быть новые силовые разгоны на других редутах. Об этом она заявила в кулуарах ВР в эфире «112 Украина».

Савченко также считает, что депутаты должны стоять на каждом редуте с людьми и не допускать бесчинств.

«Депутаты под этим подписались, депутаты народ завели, депутаты вывели его туда, ходили, бегали там, фотографировались, кричали, а когда начинаются разгоны, то депутатов там нет. Хотя, в принципе, вся фракция “Самопомич” заявила в конце прошлой сессионной недели, что она будет туда ехать и поддерживать. Я думаю, что там достаточно депутатов, чтобы стоять на каждом редуте рядом с людьми и смотреть, что происходит, и не давать делать бесчинства», — сказала Савченко.

Напомним, ранее в штабе блокады Донбасса заявили о разгоне редута в Кривом Торце сотрудниками СБУ и КОРД.

Позже Нацполиция Донецкой области на своей странице в Facebook сообщила, что после проверки более 20 задержанных на станции Кривой Торец участников блокады Донбасса были отпущены. По данным ведомства, всего были задержаны 43 человека.