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14:49 (мск), источник: Sputnik.md

Депутатов пригласили на протест в Кишиневе

Протесты против строительства шести ГЭС в верховьях Днестра пройдут в Молдове и на Украине в один и тот же день.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. В Международный день рек, называемый также Международным днем действий против плотин, 14 марта, экологи Молдовы и Украины проведут одновременную акцию протеста в обеих странах, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации хранителей реки Днестр «Эко Тирас» Илья Тромбицкий.

В Кишиневе протест пройдет с 15.00 до 16.00 перед зданием Делегации Европейского союза и с 16.00 до 17.00 перед Посольством Украины в Республике Молдова.

«Просьба ко всем неравнодушным гражданам быть в это время в местах проведения мирной акции. Убедительная просьба соблюдать правила организаторов — никакой партийной и политической символики, исключительно мирный протест. Организаторы подготовят плакаты», — отметил Тромбицкий.

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По его словам, участники протеста намерены потребовать вмешаться в планы правительства Украины по возведению в верховьях Днестра шести ГЭС.

Специалисты считают, что эти новые сооружения нанесут вред экосистеме реки и ее бассейна, ухудшат качество питьевой воды из Днестра, а также снизят в нем уровень воды.

Кстати, предложение присоединиться к протесту получили и депутаты молдавского парламента.

Приглашение депутатов на акцию протеста против строительства шести ГЭС на Днестре.

Аналогичный протест начнется в этот же день в 15.00 в селе Маяки, на мосту через Днестр. На мероприятие приглашены СМИ, местные жители, а также жители Одессы.

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