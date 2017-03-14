Депутатов пригласили на протест в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. В Международный день рек, называемый также Международным днем действий против плотин, 14 марта, экологи Молдовы и Украины проведут одновременную акцию протеста в обеих странах, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации хранителей реки Днестр «Эко Тирас» Илья Тромбицкий.

В Кишиневе протест пройдет с 15.00 до 16.00 перед зданием Делегации Европейского союза и с 16.00 до 17.00 перед Посольством Украины в Республике Молдова.

«Просьба ко всем неравнодушным гражданам быть в это время в местах проведения мирной акции. Убедительная просьба соблюдать правила организаторов — никакой партийной и политической символики, исключительно мирный протест. Организаторы подготовят плакаты», — отметил Тромбицкий.