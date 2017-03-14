Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность российских банков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность российских банков в Украине, передают российские СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность российских банков в Украине, передают российские СМИ.
В частности, Лавров отметил обязательства украинских правоохранителей в части «неприемлемости и недопустимости любого самосуда».
По его словам, действия активистов в Киеве, которые заблокировали отделение Сбербанка, нарушают законы.
«Рассчитываем, что процедуры, которые в соответствии с украинским законодательством в этом случае применимы, будут задействованы без
Также сообщается, что МИД России сравнил действия против Сбербанка в Украине с «выстрелом себе в ногу».
Ранее Сбербанк заявил о 26 нападениях на отделения и банкоматы в Украине.