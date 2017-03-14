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16:43 (мск), источник: РБК - Украина

Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность российских банков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность российских банков в Украине, передают российские СМИ.

В частности, Лавров отметил обязательства украинских правоохранителей в части «неприемлемости и недопустимости любого самосуда».

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По его словам, действия активистов в Киеве, которые заблокировали отделение Сбербанка, нарушают законы. ​

«Рассчитываем, что процедуры, которые в соответствии с украинским законодательством в этом случае применимы, будут задействованы без какой-либо политизации, — добавил Лавров.

Также сообщается, что МИД России сравнил действия против Сбербанка в Украине с «выстрелом себе в ногу».

Ранее Сбербанк заявил о 26 нападениях на отделения и банкоматы в Украине.

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