Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность российских банков

В частности, Лавров отметил обязательства украинских правоохранителей в части «неприемлемости и недопустимости любого самосуда».

По его словам, действия активистов в Киеве, которые заблокировали отделение Сбербанка, нарушают законы. ​

«Рассчитываем, что процедуры, которые в соответствии с украинским законодательством в этом случае применимы, будут задействованы без какой-либо политизации, — добавил Лавров.

Также сообщается, что МИД России сравнил действия против Сбербанка в Украине с «выстрелом себе в ногу».

Ранее Сбербанк заявил о 26 нападениях на отделения и банкоматы в Украине.