Алиханов обратился к инвесторам по-английски

Видеообращение главы области появилось на сайте Invest In Kaliningrad в понедельник, 13 марта. Тогда же ролики на двух языках — русском и английском — были опубликованы на YouTube-канале министерства экономики Калининградской области.

Алиханов назвал Калининградскую область небольшим регионом, однако отметил, что деловой климат области привлек уже десятки иностранных и сотни российских бизнесменов в регион. Названия компаний врио губернатора не озвучил.

Алиханов напомнил, что Калининградская область является регионом, где действуют правила Особой экономической зоны. Глава региона дал гарантии иностранным инвесторам и российским предпринимателям, которые решат вести бизнес в «Янтарном крае», что отношение к ним будет доброжелательным, а преференции — постоянными.

Отметим, что на сайте Invest In Kaliningrad есть возможность просматривать материалы на трёх языках: русском, английском и китайском. Однако Алиханов записал обращения только на русском и английском.