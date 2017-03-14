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17:38 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов обратился к инвесторам по-английски

Врио губернатора Калининградской области рассказал об инвестиционных возможностях региона на двух языках.

Видеообращение главы области появилось на сайте Invest In Kaliningrad в понедельник, 13 марта. Тогда же ролики на двух языках — русском и английском — были опубликованы на YouTube-канале министерства экономики Калининградской области.

Алиханов назвал Калининградскую область небольшим регионом, однако отметил, что деловой климат области привлек уже десятки иностранных и сотни российских бизнесменов в регион. Названия компаний врио губернатора не озвучил.

Алиханов напомнил, что Калининградская область является регионом, где действуют правила Особой экономической зоны. Глава региона дал гарантии иностранным инвесторам и российским предпринимателям, которые решат вести бизнес в «Янтарном крае», что отношение к ним будет доброжелательным, а преференции — постоянными.

Отметим, что на сайте Invest In Kaliningrad есть возможность просматривать материалы на трёх языках: русском, английском и китайском. Однако Алиханов записал обращения только на русском и английском.

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