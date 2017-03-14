Алиханов обратился к инвесторам по-английски
Врио губернатора Калининградской области рассказал об инвестиционных возможностях региона на двух языках.
Врио губернатора Калининградской области рассказал об инвестиционных возможностях региона на двух языках.
Видеообращение главы области появилось на сайте Invest In Kaliningrad в понедельник, 13 марта. Тогда же ролики на двух языках — русском и английском — были опубликованы на
Алиханов назвал Калининградскую область небольшим регионом, однако отметил, что деловой климат области привлек уже десятки иностранных и сотни российских бизнесменов в регион. Названия компаний врио губернатора не озвучил.
Алиханов напомнил, что Калининградская область является регионом, где действуют правила Особой экономической зоны. Глава региона дал гарантии иностранным инвесторам и российским предпринимателям, которые решат вести бизнес в «Янтарном крае», что отношение к ним будет доброжелательным, а преференции — постоянными.
Отметим, что на сайте Invest In Kaliningrad есть возможность просматривать материалы на трёх языках: русском, английском и китайском. Однако Алиханов записал обращения только на русском и английском.