В агломерацию Челябинска войдут семь муниципалитетов

Агломерация Челябинска будет развиваться по примеру Москвы, в неё войдут семь муниципалитетов, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

В агломерацию войдут Челябинск, Копейск, Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы. Борис Дубровский сообщил, что работу по реализации проекта необходимо усилить.

«Все принятые нами документы, конкретно, схема терпланирования, должны носить решающий характер, а генпланы в территориях не должны противоречить этой схеме. Уже сейчас, к примеру, у инвесторов не должно возникать вопросов, где разместить новое производство, в Челябинске или Еманжелинске. Одна из задач агломерации — снятие границ для бизнеса», — рассказывает губернатор.

Также глава региона отметил, что Челябинская агломерация, население которой составит около двух миллионов человек, может развиваться по примеру «Большой Москвы».