Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в Вооруженные силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что офицеры запаса по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы, а также приобрели опыт, необходимый украинской армии.

«Обращаюсь к вам взять пример с добровольцев. Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют. Если вам позволяют возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных Сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время!» — написал Полторак.