Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в ВСУ
Украинской армии необходимы опыт и знания.
Украинской армии необходимы опыт и знания.
Министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в Вооруженные силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что офицеры запаса по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы, а также приобрели опыт, необходимый украинской армии.
«Обращаюсь к вам взять пример с добровольцев. Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют. Если вам позволяют возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных Сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время!» — написал Полторак.
Напомним, новая редакция закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы» предусматривает возможность призыва офицеров запаса. В генштабе рассказывали, что для прохождения срочной службы можно привлечь около одного процента от общего количества офицеров запаса, при этом обещали существенный социальный пакет.