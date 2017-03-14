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15:29 (мск), источник: 112.ua

Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в ВСУ

Украинской армии необходимы опыт и знания.

Источник: 112.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса возвращаться на службу в Вооруженные силы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что офицеры запаса по выслуге лет получили пенсионное обеспечение от государства, жилье и льготы, а также приобрели опыт, необходимый украинской армии.

«Обращаюсь к вам взять пример с добровольцев. Нам уже удалось сформировать армию, вдвое большую, благодаря добровольцам. И наша борьба еще продолжается, угрозы независимости существуют. Если вам позволяют возраст и состояние здоровья, призываю вернуться в ряды Вооруженных Сил: нам нужен ваш опыт и знания. Мы ждем вас в непростое для страны время!» — написал Полторак.

Напомним, новая редакция закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы» предусматривает возможность призыва офицеров запаса. В генштабе рассказывали, что для прохождения срочной службы можно привлечь около одного процента от общего количества офицеров запаса, при этом обещали существенный социальный пакет.

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