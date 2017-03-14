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15:35 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев: Все регионы будут соединены первоклассными магистралями

«Пережив три мощнейших кризиса, мы сохранили стабильность в стране и развиваемся дальше», — отметил Президент.

Источник: Tengrinews

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание с активом Акмолинской области по вопросам социально-экономического развития, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Открывая встречу, Глава государства представил участникам совещания нового акима области Малика Мурзалина, кандидатура которого была согласована с маслихатом региона на внеочередной сессии. Выступая перед активом области, Президент Казахстана отметил положительный рост экономики региона по ряду показателей, включая промышленность, сельхозпроизводство, объем привлеченных инвестиций, а также строительство жилья.

«Пережив три мощнейших кризиса, мы сохранили стабильность в стране и развиваемся дальше. Мы накопили национальный резерв, который позволил преодолеть экономические трудности. Теперь перед нами стоит новая задача в рамках реализации Послания “Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность” по достижению цели вхождения в 30-ку развитых стран мира», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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Глава государства, отметив стремительное развитие технологий в условиях грядущей новой реальности в мире, акцентировал внимание на необходимость применения новых знаний и подходов к реализации поставленных в Послании задач. Президент Казахстана подчеркнул важность осуществления программ индустриализации и инфраструктурного развития как в регионе, так и по всей республике.

«В ближайшие годы в Казахстане будет построено 7 000 км автомобильных дорог. Все регионы будут соединены первоклассными магистралями. Это останется навеки, для наших детей и внуков. Кроме этого, ведется работа по восстановлению аэропортов, осуществляется строительство 2 морских портов в Каспийском море. Все осуществляемые в стране программы предполагают применение новых подходов», — сообщил Назарбаев.

Глава государства также поставил ряд задач перед Мурзалиным по дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора области. В частности, Президент Казахстана отметил важность развития агропромышленного комплекса путем создания сельскохозяйственных кооперативов, повышения производительности за счет использования научного потенциала, микрокредитования сельского хозяйства и активизации МСБ. Также Глава государства особо отметил туристический потенциал области в контексте предстоящей выставки EXPO-2017. В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал всем участникам совещания урожайного года и удачи на предстоящих весенне-полевых работах.

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