Ивано-Франковский облсовет поддержал блокаду и требует отставки Авакова

Председатель областного совета (ВО «Свобода») Александр Сыч зачитал требования по мирному урегулированию конфликта: освободить задержанных и прекратить производство против участников блокады, освободить от должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и его заместителя Вячеслава Аброськина, признать территории ОРДЛО временно оккупированными.

В сессии, которая прошла в форме вече на площади перед зданием облсовета, приняли участие 60 депутатов, а также почти 300 активистов и неравнодушных жителей Ивано-Франковска, передает KURS.

Заместитель главы облсовета Василий Гладий напомнил, что совсем недавно облсовет призвал центральные власти не прибегать к силовому сценарию снятия блокады. «Если власть не выполняет своих функций, наступает время прямого народовластия», — заявил он.

Депутат от фракции «Воля» Михаил Марийчин отметил, что запрет торговли с Донбассом должен быть полным. По его словам, жителям оккупированных территорий надо дать месяц, чтобы определиться, где они хотят жить: в Украине или ОРДЛО, а после этого следует ввести жесткую блокаду оккупированных территорий.

Обращение поддержали фракции «Самопомощ» и «Укроп». Фракция «Блок Петра Порошенко «Солидарность» также поддержала обращения, но сам председатель областной государственной администрации Олег Гончарук воздержался, поскольку не может ставить вопрос об отставке министра.

Облсовет принял обращение большинством голосов — 60 «за», 1 воздержался.