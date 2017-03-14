Назарбаев дал поручения новому акиму Акмолинской области

«Пережив три мощнейших кризиса, мы сохранили стабильность в стране и развиваемся дальше. Мы накопили национальный резерв, который позволил преодолеть экономические трудности. Теперь перед нами стоит новая задача в рамках реализации Послания “Третья модернизация: глобальная конкурентоспособность” по достижению цели вхождения в 30-ку развитых стран мира», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Выступая перед активом области, президент Казахстана отметил положительный рост экономики региона по ряду показателей, включая промышленность, сельхозпроизводство, объем привлеченных инвестиций, а также строительство жилья.

Открывая встречу, глава государства представил участникам совещания нового акима области Малика Мурзалина, кандидатура которого была согласована с маслихатом региона на внеочередной сессии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Кокшетау совещание с активом Акмолинской области по вопросам социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства, отметив стремительное развитие технологий в условиях грядущей новой реальности в мире, акцентировал внимание на необходимость применения новых знаний и подходов к реализации поставленных в Послании задач.

Президент Казахстана подчеркнул важность осуществления программ индустриализации и инфраструктурного развития как в регионе, так и по всей республике.

«В ближайшие годы в Казахстане будет построено 7 000 км автомобильных дорог. Все регионы будут соединены первоклассными магистралями. Это останется навеки, для наших детей и внуков. Кроме этого, ведется работа по восстановлению аэропортов, осуществляется строительство 2 морских портов в Каспийском море. Все осуществляемые в стране программы предполагают применение новых подходов», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также поставил ряд задач перед Мурзалиным по дальнейшему развитию сельскохозяйственного сектора области.

В частности, президент Казахстана отметил важность развития агропромышленного комплекса путем создания сельскохозяйственных кооперативов, повышения производительности за счет использования научного потенциала, микрокредитования сельского хозяйства и активизации МСБ.

Также глава государства особо отметил туристический потенциал области в контексте предстоящей Международной выставки «ЭКСПО-2017».