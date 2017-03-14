Молдова добилась прогресса в восстановлении макрофинансовой стабильности, считает ЕС

Об успешности реформ в республике говорится в отчете Европейского союза о выполнении обязательств Кишинева по внедрению Соглашения об ассоциации.

В документе отмечается, что расследование нужно продолжать, а виновных — привлечь к ответственности.

Также в отчете говорится, что шагом к восстановлению стабильности стало подписание соглашения с Международным валютным фондом.