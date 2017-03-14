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16:15 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Екатеринбурга предложила изменить закон о записи детей в первые классы

По данными ведомства, жители города с постоянной регистрацией не могут записать ребенка в близлежащую школу из-за того, что места уже заняты первоклассниками родителей с временной регистрацией.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Прокуратура Екатеринбурга предложила скорректировать федеральное законодательство, регулирующее запись детей в первые классы. В частности, уральские прокуроры предлагают четко прописать порядок очередности записи детей в школы с постоянной и временной регистрацией для предотвращения существующих споров и конфликтов вокруг этого вопроса, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

«На сегодняшний день в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге, назрела необходимость изменения федерального законодательства о порядке приема детей в школы по временной и постоянной регистрации. Без данных изменений невозможно устранить условия, при которых нарушаются права многих первоклассников и их родителей», — сказала прокурор.

По ее словам, жители города с постоянной регистрацией не могут записать ребенка в близлежащую школу из-за того, что места уже заняты первоклассниками, у родителей которых временная регистрация. В результате в надзорный орган поступают заявления от жителей Екатеринбурга с просьбой проверить факты зачисления детей. Кузнецова добавила, что в городе были прецеденты, когда двойняшек зачисляли в разные школы, а детей с инвалидностью — в школу в отдаленном районе, из-за чего им крайне сложно было добраться до образовательного учреждения.

«Это происходит потому, что временная и постоянная регистрация при зачислении детей в школы фактически равны между собой. И без внесения поправок в федеральное законодательство урегулировать ситуацию нельзя. В частности, на заседании общественной палаты Свердловской области было предложено четко прописать порядок записи жителей с постоянной и временной регистрацией, и закрепить эту норму в федеральном законодательстве», — сказала Кузнецова.

По ее словам, прокуратура установила, что с начала приема заявлений от родителей первоклассников в школы 29 учебных заведений Екатеринбурга стали пользоваться повышенным интересом. В девяти из них в результате проверок установлено, что количество зачисленных детей в первый класс с временной регистрацией составляет более 50%. Кузнецова добавила, что родители, желая отправить своего ребенка в школу с углубленным изучением какого-либо предмета и дать ему более качественное образование, временно регистрируют детей в центральных районах города, где и располагаются эти школы.

«Прокуратура по обращениям граждан проверяет те жилые помещения, где прошла массовая регистрация детей. У нас есть подозрения, что это фиктивная регистрация с целью зачисления в школы. Действиям собственников жилых помещений будет дана правовая оценка, но абсолютно точно можно сказать, что уже зачисленных детей не будут исключать из учебных заведений», — уточнила Кузнецова.

Ситуация в других регионах

В прокуратуре Екатеринбурга добавили, что ситуация с записью детей первые классы в стране неоднозначная. Так, например, в Тверской области проблем, возникших в Екатеринбурге, не зафиксировано.

«По нашей статистике, случаев с фиктивной временной регистрацией детей для получения места в первом классе не было. Жалоб от граждан на этот счет мы также не получали», — сказала пресс-секретарь прокуратуры Тверской области Жанна Дмитрина.

Она добавила, что в этом году запланировано проведение прокурорской проверки школ региона. Проверять будут и процедуру зачисления детей, а также локальные правовые акты в учебных учреждениях, так как в некоторых районах были обнаружены нарушения.

Ранее прокуратура Торопецкого района Тверской области в ходе проверки школ обнаружила нарушения во внутренних документах учреждений. В частности, сотрудники прокуратуры установили, что в восьми школах района в документах были прописаны пункты о том, что родители должны оказывать посильную помощь в укреплении материально-технической базы учебных учреждений. Фактически родителей учеников обязывали оплачивать ремонт и благоустройство территорий учебных заведений, что противоречит законодательству РФ, отмечали в прокуратуре.

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