Нижегородская администрация отказалась от планов по строительству автостанции на ул. Акимова

По его словам, отказ от строительства этой автостанции обусловлен решением регионального правительства о строительстве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Канавинский» на Московском шоссе в районе Сормовского поворота. «В связи с этим необходимость в автостанции на ул. Акимова отпала», — сказал Юрий Щеголев.

Напомним, еще в декабре 2016 года в министерстве транспорта Нижегородской области НИА «Нижний Новгород» сообщали о том, что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ в районе Сормовского поворота. В связи с этим администрации города было предложено рассмотреть вопрос о целесообразности строительства автостанции на ул. Акимова.

Однако тогда горадминистрация от планов отказываться не стала и дважды попыталась провести аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул. Акимова: 23 декабря 2016 года и 3 марта 2017 года. Заявок на оба конкурса не поступило.

Начальная цена (годовая плата за аренду) составляла 13,988 млн рублей. По сравнению с первым аукционом на втором размер задатка был снижен с двукратной стоимости года аренды до полуторакратной — 21 млн рублей.