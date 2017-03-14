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16:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация отказалась от планов по строительству автостанции на ул. Акимова

Администрация Нижнего Новгорода отказалась от планов по строительству автостанции на ул. Акимова. Об этом сообщил директор департамента строительства Юрий Щеголев на заседании комиссии Гордумы по строительству и архитектуре 14 марта 2017 года.

По его словам, отказ от строительства этой автостанции обусловлен решением регионального правительства о строительстве транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Канавинский» на Московском шоссе в районе Сормовского поворота. «В связи с этим необходимость в автостанции на ул. Акимова отпала», — сказал Юрий Щеголев.

Напомним, еще в декабре 2016 года в министерстве транспорта Нижегородской области НИА «Нижний Новгород» сообщали о том, что Волго-Вятская пригородная пассажирская компания готова выступить инвестором строительства ТПУ в районе Сормовского поворота. В связи с этим администрации города было предложено рассмотреть вопрос о целесообразности строительства автостанции на ул. Акимова.

Однако тогда горадминистрация от планов отказываться не стала и дважды попыталась провести аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул. Акимова: 23 декабря 2016 года и 3 марта 2017 года. Заявок на оба конкурса не поступило.

Начальная цена (годовая плата за аренду) составляла 13,988 млн рублей. По сравнению с первым аукционом на втором размер задатка был снижен с двукратной стоимости года аренды до полуторакратной — 21 млн рублей.

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