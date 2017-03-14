Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта

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Накануне законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета Вторая. «Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы.

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Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Ожидается, что переговоры о деталях соглашения с ЕС продлятся два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019-го