Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта
ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта, заявила
ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта, заявила
Накануне законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета Вторая.
«Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы.
Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца", — сказала Мэй, выступая в парламенте.
Референдум о членстве в Евросоюзе состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit высказались 51,9% британцев.