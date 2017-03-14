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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта

ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Процедуру выхода Великобритании из Евросоюза запустят в конце марта, заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Источник: Reuters

Накануне законопроект о Brexit одобрила палата лордов британского парламента. Таким образом, чтобы документ обрел силу закона, его должна подписать королева Елизавета Вторая.

«Законопроект, который был принят обеими палатами парламента, в ближайшие дни получит одобрение королевы.

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Процедура Brexit будет запущена, как и говорилось, к концу месяца", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Ожидается, что переговоры о деталях соглашения с ЕС продлятся два года. Таким образом, Великобритания может покинуть Евросоюз весной 2019-го

Референдум о членстве в Евросоюзе состоялся в Великобритании 23 июня 2016 года. Тогда за Brexit высказались 51,9% британцев.

Комментарии
2
Bram Mador
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ПРОХОР
Для кого эта новость? Кому это в России интересно?! Ну сообщили один раз что выходят бриты и хватит. Теперь что, в режиме онлайн весь этот процесс отслеживать?
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