Алексей Сагайдак объяснил, зачем участвует в губернаторских праймериз

«Почему участвую? Вижу в себе силы, есть опыт, есть команда, с кем я уже давно работаю. Родился и вырос в Калининграде, уже больше десяти лет депутат. Проблемы понятны. Готов работать на благо калининградцев, всех жителей Калининградской области. У меня есть четкая позиция по многим вопросам развития Калининградской области, есть программа, наброски, но смогу ее опубликовать только после съезда, который состоится 24 марта. Такова процедура», — отметил Алексей Сагайдак.

Напомним, что в понедельник региональный политический совет партии «Единая Россия» в Калининградской области выдвинул двух кандидатов для участия в праймериз для последующего выдвижения на выборах губернатора региона. Единственным соперником Алексей Сагайдака стал врио губернатора региона Антон Алиханов.