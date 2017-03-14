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16:49 (мск), источник: Новый Калининград

Алексей Сагайдак объяснил, зачем участвует в губернаторских праймериз

Депутат горсовета Калининграда Алексей Сагайдак объяснил свое участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения на выборах губернатора региона наличием «сил, опытом и командой». Об этом он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда.Ru».

«Почему участвую? Вижу в себе силы, есть опыт, есть команда, с кем я уже давно работаю. Родился и вырос в Калининграде, уже больше десяти лет депутат. Проблемы понятны. Готов работать на благо калининградцев, всех жителей Калининградской области. У меня есть четкая позиция по многим вопросам развития Калининградской области, есть программа, наброски, но смогу ее опубликовать только после съезда, который состоится 24 марта. Такова процедура», — отметил Алексей Сагайдак.

Напомним, что в понедельник региональный политический совет партии «Единая Россия» в Калининградской области выдвинул двух кандидатов для участия в праймериз для последующего выдвижения на выборах губернатора региона. Единственным соперником Алексей Сагайдака стал врио губернатора региона Антон Алиханов.

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