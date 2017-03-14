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17:30 (мск), источник: Sputnik.by

Кадровый вторник: президент утвердил новые назначения

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел во вторник кадровые вопросы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Новые лица появятся как в правительстве, так и в дипломатическом корпусе, а также в нефтеперерабатывающей отрасли и местной вертикали власти.

Новые министр и инспектор

Президент назначил бывшую замминистра экономики Ирину Костевич главой Министерства труда и социальной защиты. Ведомство оставалось без руководителя более полутора месяцев после перевода Валерия Малашко в Минздрав.

Теперь под руководством Ирины Костевич Министерству труда и соцзащиты предстоит решать четыре основные задачи, озвученные главой государства:

создать в 2017 году в Беларуси 70 тысяч новых рабочих мест, обеспечить среднюю зарплату по стране в размере не менее одной тысячи белорусских рублей (500 долларов США — Sputnik), гарантировать уровень пенсий не менее 40% от среднемесячной заработной платы, усовершенствовать систему защиты уязвимых категорий граждан.

Новый министр труда подчеркнула, что обозначенные задачи «сложные, но выполнимые». И заявила, что готова работать в четкой связке со всеми предприятиями, органами госуправления и регионами.

Кроме того, Лукашенко назначил своим помощником — главным инспектором по Минску — Владимира Карпяка. Занимавший этот пост ранее Александр Якобсон покинул кресло в начале марта.

Президент поручил Владимиру Карпяку, который ранее возглавлял Минский завод шестерен, особое внимание обратить на работу сферы жилищно-коммунального хозяйства, развитие в городе реального сектора экономики и создание новых рабочих мест. Кроме того, Александр Лукашенко напомнил, что Минск должен выглядеть «подобающее», как и положено столице государства.

Дипломатические назначения

Лукашенко решил назначить Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Кыргызстане Андрея Страчко — в свое время он был замначальника управления двусторонних отношений со странами СНГ МИД. Дипломату поручено сосредоточить основные усилия на развитии кооперационных проектов.

Появился новый посол и в Японии — им стал Руслан Есин, который работал заместителем директора департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел. Перед ним поставлена задача развивать двустороннее сотрудничество с этой страной по всем направлениям, сосредоточить усилия на расширении экономического взаимодействия. Особое внимание дипломат намерен обратить на создание в Могилевской области белорусско-японского промышленного парка.

Новые лица нефтяной промышленности

Лукашенко во вторник согласовал назначение новых генеральных директоров на несколько предприятий «нефтяной отрасли».

Так, гендиректором «Нафтана» стал Александр Демидов. «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» возглавил Виталий Павлов, а главой «Гомельтранснефть Дружба» стал Олег Починок.

Новые руководители должны в кратчайшие сроки завершить проводимую на предприятиях модернизацию.

На местах и в министерствах

Самым громким назначением дня стало продвижение по карьерной лестнице бывшего главного идеолога Беларуси. Экс-глава БРСМ Игорь Бузовский, освобожденный от портфеля заместителя главы президентской администрации в связи с переходом на другую работу три месяца назад, был согласован президентом на должность главы Центрального района столицы.

Также Лукашенко одобрил назначение нового замминистра промышленности — им стал Сергей Гунько. А в Министерстве юстиции новым директором Департамента по архивам и дело-производству стал Виктор Кураш.

Ждать ли новые назначения?

Кадровые перестановки, произведенные во вторник, могут оказаться не последними во властной вертикали. Возможные меры по правительству практически анонсировал Александр Лукашенко.

В этот же день глава государства провел совещание, на котором основной темой стала подготовка к расширенному отчету правительства, который планируется провести после получения данных за I квартал текущего года.

«Мы можем спрогнозировать и посмотреть, как у нас развиваются события. Я откровенно об этом говорю, чтобы не случилось так, что мы где-то покритикуем изрядно правительство, примем какие-то меры по правительству, а на самом деле динамика положительная», — заявил на совещании Александр Лукашенко.

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