Участники блокады призвали «формировать большие конвои», сборы объявили в Харькове

Об этом на своей странице в Facebook заявил один из организаторов блокады, нардеп Семен Семенченко.

Он подтвердил, что всех задержанных «блокадников» отпустили.

«Все те, кто хочет ехать к нам помогать, собираемся в Харькове, формируем большие конвои, проезжаем, потому что до сих пор задерживают на блокпостах, не пропускают. Но есть одно “но” — утром со всех официальных сайтов исчезло сообщение о том, что официально зарегистрированное оружие будет изыматься. Они поняли, что не могут из-за официального оружия задерживать», — сказал он.

Семенченко добавил, что на Майдане в Киеве в 19.00 будут собираться люди, чтобы решать, «что дальше».