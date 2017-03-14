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18:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода отказалась от проекта реконструкции стадиона «Водник»

Как сообщил в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре директор департамента строительства городской администрации Юрий Щеголев, это связано с тем, что проект реконструкции слишком дорогой.

Источник: НТА-Приволжье

По его словам, ранее планировалось реконструировать стадион и прилегающие к нему административные здания, однако сейчас от этого проекта отказались, так как его стоимость может составить 1,5 млрд. рублей и более. Вместо этого предлагается построить на территории, где сейчас находится стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и его стоимость будет значительно дешевле.

«На площади стадиона по нашим подсчетам как раз должен влезть ФОК типовой конструкции и еще останется место. Проект скорее всего начнем разрабатывать в этом году», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, изначально администрация Нижнего Новгорода планировала направить 928,57 млн. рублей на реконструкцию стадиона «Водник» в течение 2013−2015 годов.

Проектом предусматривалось строительство административного здания, организация подъездов к стадиону, восстановление трибун и футбольного поля. Также планировалось построить рядом со стадионом, где сейчас находится хоккейная коробка, ледовый дворец.

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