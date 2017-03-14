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17:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Губернатор подпишет письмо в поддержку ИГУ, желающего стать опорным вузом

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко до 17 марта 2017 года подпишет письмо в Минобранауки РФ в поддержку Иркутского государственного университета, который желает подать заявку на конкурс по созданию опорных вузов России.

Об этом он заявил 14 марта на заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании, отвечая на вопрос спикера ЗС Сергея Брилки.

По словам губернатора, ИГУ имеет полное право претендовать на статус опорного вуза, он предоставил пакет документов в полном объёме. При этом, подчеркнул глава региона, Байкальский государственный университет тоже соответствует части критериев, установленных конкурсом для вузов, поэтому он тоже должен попытаться, сейчас БГУ помогают подготовить документы. «Минимум один должен быть опорный вуз, а лучше — два», — подчеркнул Сергей Левченко.

Напомним, несколькими часами ранее комитет по социально-культурному законодательству ЗС рассмотрел письмо ректора ИГУ Александра Аргучинцева и рекомендовал сессии оказать поддержку этому вузу. А ещё ранее за ИГУ выступил Иркутский научный центр СО РАН.

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