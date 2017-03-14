Губернатор подпишет письмо в поддержку ИГУ, желающего стать опорным вузом

Об этом он заявил 14 марта на заседании фракции «Единой России» в Законодательном собрании, отвечая на вопрос спикера ЗС Сергея Брилки.

По словам губернатора, ИГУ имеет полное право претендовать на статус опорного вуза, он предоставил пакет документов в полном объёме. При этом, подчеркнул глава региона, Байкальский государственный университет тоже соответствует части критериев, установленных конкурсом для вузов, поэтому он тоже должен попытаться, сейчас БГУ помогают подготовить документы. «Минимум один должен быть опорный вуз, а лучше — два», — подчеркнул Сергей Левченко.