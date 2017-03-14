В Крым приедут депутаты Европарламента

В составе делегации, как ожидается, будут также политики из Бразилии, Киргизии и Украины. Визит состоится 19—21 марта , сообщили РИА Новости (Крым) в Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ.

В рамках визита зарубежные политики посетят исторический Ливадийский дворец в Ялте. Также представители иностранной делегации встретятся с председателем Государственного совета РК Владимиром Константиновым, представителями православного и мусульманского духовенства, уполномоченным по правам человека в РК Людмилой Лубиной, руководителями национальных общин и неправительственных организаций Крыма.

Гости ознакомятся с учебными заведениями Республики и будут иметь возможность пообщаться с жителями полуострова для того, чтобы составить собственное объективное представление о жизни крымчан.