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16:48 (мск), источник: РИА Крым

В Крым приедут депутаты Европарламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). В Крым с официальным визитом прибывает ряд депутатов Европарламента и национальных парламентов ряда европейских стран (Германии, Великобритании, Чехии, стран Прибалтики, Сербии и др.).

Источник: РИА "Новости"

В составе делегации, как ожидается, будут также политики из Бразилии, Киргизии и Украины. Визит состоится 19—21 марта, сообщили РИА Новости (Крым) в Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ.

В рамках визита зарубежные политики посетят исторический Ливадийский дворец в Ялте. Также представители иностранной делегации встретятся с председателем Государственного совета РК Владимиром Константиновым, представителями православного и мусульманского духовенства, уполномоченным по правам человека в РК Людмилой Лубиной, руководителями национальных общин и неправительственных организаций Крыма.

Гости ознакомятся с учебными заведениями Республики и будут иметь возможность пообщаться с жителями полуострова для того, чтобы составить собственное объективное представление о жизни крымчан.

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