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16:47 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе приняли закон о прямых выборах губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Законодательное собрание Севастополя приняло закон о выборах губернатора города. Документ во втором чтении поддержало большинство депутатов.

Источник: РИА "Новости"

«Вносимые поправки суть документа не меняют» — отметил депутат Виктор Посметный.

В документе выдвижение кандидата осуществляется избирательным объединением, которое осуществляется в соответствии с федеральным законом «О политических партиях». В выборах могут принимать участие граждане РФ на момент голосования достигшие возраста 30 лет. Кандидата в губернаторы должны поддержать 10% муниципальных депутатов.

Как ранее сообщил РИА Новости (Крым), в январе во всех муниципалитетах Севастополя прошли общественные обсуждения законопроекта о прямых выборах губернатора Севастополя. Больше всего местных жителей волновали вопросы выдвижения кандидатов (не только от партии, но и способом самовыдвижения), ценз оседлости (должен ли кандидат в губернаторы проживать определенное время в городе), голосование военнослужащих по призыву, отзыв градоначальника. Общественная палата Севастополя по итогам общественных обсуждений рекомендовала местному парламенту принять документ с учетом предложений горожан.

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