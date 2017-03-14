В Севастополе приняли закон о прямых выборах губернатора

«Вносимые поправки суть документа не меняют» — отметил депутат Виктор Посметный.

В документе выдвижение кандидата осуществляется избирательным объединением, которое осуществляется в соответствии с федеральным законом «О политических партиях». В выборах могут принимать участие граждане РФ на момент голосования достигшие возраста 30 лет. Кандидата в губернаторы должны поддержать 10% муниципальных депутатов.

Как ранее сообщил РИА Новости (Крым), в январе во всех муниципалитетах Севастополя прошли общественные обсуждения законопроекта о прямых выборах губернатора Севастополя. Больше всего местных жителей волновали вопросы выдвижения кандидатов (не только от партии, но и способом самовыдвижения), ценз оседлости (должен ли кандидат в губернаторы проживать определенное время в городе), голосование военнослужащих по призыву, отзыв градоначальника. Общественная палата Севастополя по итогам общественных обсуждений рекомендовала местному парламенту принять документ с учетом предложений горожан.