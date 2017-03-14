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17:28 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове суд на 10 тыс. оштрафовал депутата Заксобрания за нарушения на митинге

Суд признал депутата Заксобрания Ростовской области виновным в нарушениях на митинге, посвященном 99-й годовщине Октябрьской революции.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ростовской области Евгения Бессонова Пролетарский районный суд Ростова признал виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.2 КоАП (Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации) в ноябре 2016 года. При этом депутата оштрафовали на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского ОК КПРФ.

Как отмечает ведомство, административное дело было заведено на депутата после митинга, который прошел в городе 7 ноября 2016 года и был посвящен 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На мероприятии, организатором которого он выступил, прозвучали выступления участников, рассказывающих о проблемах обманутых дольщиков, борьбе шахтеров с невыплатами зарплаты, а также критиковалась система ЖКХ.

«По мнению судьи, эти выступления не относились к “привлечению внимания к историческим событиям 1917 года”, а значит нарушали регламент мероприятия», — уточняет «ОВД-Инфо» со ссылкой на Постановление суда.

Юридическая служба обкома КПРФ планирует обжаловать решение суда.

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