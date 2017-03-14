В Приморье назначили нового вице-губернатора

Новым вице-губернатором Приморья вместо подозреваемого в коррупции Сергея Сидоренко стал бывший глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарёв. Соответствующий документ подписал губернатор края Владимир Миклушевский.
Источник:ИТАР-ТАСС
На новой должности Бочкарёв займётся вопросами сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.
Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко подал в отставку в конце предыдущего года после того, как на него завели уголовное дело о коррупции при распределении компенсаций пострадавшим от осеннего наводнения.
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