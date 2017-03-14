Вооружённая оппозиция Сирии объяснила, почему не приехала в Астану

По словам полковника Свободной сирийской армии Фареса аль-Бабеша, российская сторона нанесла удары по их позициям и мирному населению, сообщает агентство «Интерфакс Казахстан».

«Российская авиация нанесла удары по позициям, по мирному населению, что привело к тому, что они были вынуждены покинуть свои дома. Это не позволило нам принять участие во встрече. Мы хотели быть честными с Россией, но, к сожалению, Москва не сделала шаги навстречу», — прокомментировал агентству Фарес аль-Бабеш.

Источники, близкие к вооружённой оппозиции Сирии, сообщили агентству, что ставят под вопрос возможность своего участия в новом раунде межсирийских переговоров в Женеве.

«В Астану мы не поедем», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что необходимо провести обсуждение насчёт участия в межсирийских переговорах в Женеве, намеченных на 23 марта. Обсуждение с остальной частью сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам состоится 18—19 марта .

14 марта в Астане начался третий раунд переговоров по сирийскому урегулированию. Как пояснил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, на встрече рассматриваются вопросы, которые касаются режима прекращения боевых действий.

Третий раунд переговоров по Сирии продолжится 15 марта в Астане.