Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, кто отдал приказ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
18:31 (мск), источник: Informburo.kz

Вооружённая оппозиция Сирии объяснила, почему не приехала в Астану

Представители вооружённой оппозиции Сирии объяснили, почему не смогли участвовать в третьем раунде межсирийских переговоров в Астане.

Источник: Informburo.kz

По словам полковника Свободной сирийской армии Фареса аль-Бабеша, российская сторона нанесла удары по их позициям и мирному населению, сообщает агентство «Интерфакс Казахстан».

«Российская авиация нанесла удары по позициям, по мирному населению, что привело к тому, что они были вынуждены покинуть свои дома. Это не позволило нам принять участие во встрече. Мы хотели быть честными с Россией, но, к сожалению, Москва не сделала шаги навстречу», — прокомментировал агентству Фарес аль-Бабеш.

Источники, близкие к вооружённой оппозиции Сирии, сообщили агентству, что ставят под вопрос возможность своего участия в новом раунде межсирийских переговоров в Женеве.

«В Астану мы не поедем», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник отметил, что необходимо провести обсуждение насчёт участия в межсирийских переговорах в Женеве, намеченных на 23 марта. Обсуждение с остальной частью сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам состоится 18—19 марта.

14 марта в Астане начался третий раунд переговоров по сирийскому урегулированию. Как пояснил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, на встрече рассматриваются вопросы, которые касаются режима прекращения боевых действий.

Третий раунд переговоров по Сирии продолжится 15 марта в Астане.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комфортные условия для туристов-мусульман создадут к выставке ЭКСПО в Астане
Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в армии РФ
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь