Додон — Карасину: сожалею о заявлениях на запрет чиновникам ездить в РФ

Ранее представители правительства и парламента Молдовы на встрече с послом РФ передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб». Российского посла проинформировали, что «пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

«Выразил сожаление по поводу последствий недальновидного заявления руководства Молдовы в адрес Российской Федерации. Надеюсь на то, что это не повлияет на общую динамику развития отношений», — написал Додон в Facebook во вторник по итогам встречи с Карасиным.

Как отметил Додон, стороны обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным 17 января, в частности, развитие торговых отношений, возвращение на российский рынок ведущих молдавских компаний.

Также политики обговорили повестку предстоящего рабочего визита президента Молдовы в Россию.

«Предложил провести молдавско-российские консультации в отношении выстраивания стратегического партнерства. Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существующего договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой или необходимости начать консультации по разработке нового договора о стратегическом партнерстве между нашими странами», — написал Додон.

По словам Додона, стороны обсудили положительную динамику в решении тех проблем, с которым сталкиваются жители обоих берегов Днестра, а также вопросы приднестровского урегулирования.

«Надеюсь до конца марта состоится очередная встреча с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским», — написал Додон.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее во вторник он заявил, что Молдове «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».

Правительство Молдовы возглавляет Павел Филип — член Демократической партии Молдовы, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.