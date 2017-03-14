Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Психологи определили, что значит «хороший человек»
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Россияне предпочли ипотеку аренде
Украинская судья поразила соцсети «боевым раскрасом»
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
18:00 (мск), источник: Sputnik.md

Додон — Карасину: сожалею о заявлениях на запрет чиновникам ездить в РФ

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Игорь Додон в беседе с замглавы МИД России Григорием Карасиным выразил надежду, что заявления кабмина и парламента республики о запрете чиновникам ездить в РФ не повлияет на развитие отношений двух стран.

Источник: Sputnik.md

Ранее представители правительства и парламента Молдовы на встрече с послом РФ передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, якобы «допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб». Российского посла проинформировали, что «пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию».

«Выразил сожаление по поводу последствий недальновидного заявления руководства Молдовы в адрес Российской Федерации. Надеюсь на то, что это не повлияет на общую динамику развития отношений», — написал Додон в Facebook во вторник по итогам встречи с Карасиным.

Как отметил Додон, стороны обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи главы республики с президентом РФ Владимиром Путиным 17 января, в частности, развитие торговых отношений, возвращение на российский рынок ведущих молдавских компаний.

Также политики обговорили повестку предстоящего рабочего визита президента Молдовы в Россию.

«Предложил провести молдавско-российские консультации в отношении выстраивания стратегического партнерства. Обменялись мнениями о возможности реализовать такое партнерство в рамках существующего договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Молдовой или необходимости начать консультации по разработке нового договора о стратегическом партнерстве между нашими странами», — написал Додон.

По словам Додона, стороны обсудили положительную динамику в решении тех проблем, с которым сталкиваются жители обоих берегов Днестра, а также вопросы приднестровского урегулирования.

«Надеюсь до конца марта состоится очередная встреча с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским», — написал Додон.

Додон вступил в должность президента Молдовы 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее во вторник он заявил, что Молдове «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией».

Правительство Молдовы возглавляет Павел Филип — член Демократической партии Молдовы, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Додон подтвердил - встреча с Путиным запланирована на 17 марта
Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в армии РФ
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Франсуа Фийону предъявлены обвинения в растрате госсредств
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Более 100 тысяч человек в США остались без света из-за снегопада
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь