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18:54 (мск), источник: УНИАН

Янукович будет осужден заочно, учитывая его отсутствие на суде — Луценко

Экс-президент Виктор Янукович будет заочно осужден украинским судом с учетом его физического отсутствия на суде.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В случае, если защита и сам Янукович хотят перейти от заочного заседания к очному, он должен прибыть в Украину. Точка. Если он не приедет — он будет заочно осужден в Украине.
Юрий Луценко

Как сообщал УНИАН, 14 марта Генеральная прокуратура Украины передала в суд уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене.

По словам Луценко, «это событие, на мой взгляд, является знаковым. Не только потому, что это первый процесс над президентом Украины. Впервые суд рассмотрит дело главы государства, избранного обществом, за государственную измену».

Генпрокурор отметил, что Янукович во время заочного осуждения будет иметь все процессуальные права, предусмотренные украинским законодательством.

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