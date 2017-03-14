В СБУ прокомментировали ситуацию в Кривом Торце: разгона блокадчиков не увидели
Грицак не увидел разгона участников блокады «ДНР» и «ЛНР» в Кривом Торце.
Грицак не увидел разгона участников блокады «ДНР» и «ЛНР» в Кривом Торце.
«По поводу разгона: я не видел такого, чтобы
Он подчеркнул, что никто никого не побил, настолько ему известно. Однако после этой фразы глава СБУ сразу обратился к журналистам: «Или, возможно, есть
«Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших мирных городов и сел гуляли люди с оружием… Я за то, чтобы люди выражали свои протесты мирным путем…» — отметил Грицак.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.
В ответ на это во многих городах Украины прошли акции протеста с требованием освободить блокировщиков.
Впоследствии Украиной прокатилась волна протестов