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18:50 (мск), источник: УНИАН

В СБУ прокомментировали ситуацию в Кривом Торце: разгона блокадчиков не увидели

Грицак не увидел разгона участников блокады «ДНР» и «ЛНР» в Кривом Торце.

Источник: УНИАН

«По поводу разгона: я не видел такого, чтобы кто-то кого-то там разгонял. Были задержаны люди, с ними была проведена работа и их отпустили», — заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, находясь с визитом в Ужгороде.

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Он подчеркнул, что никто никого не побил, настолько ему известно. Однако после этой фразы глава СБУ сразу обратился к журналистам: «Или, возможно, есть какая-то другая информация?».

«Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших мирных городов и сел гуляли люди с оружием… Я за то, чтобы люди выражали свои протесты мирным путем…» — отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 43 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.

В ответ на это во многих городах Украины прошли акции протеста с требованием освободить блокировщиков.

Впоследствии Украиной прокатилась волна протестов из-за разгона блокады.

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