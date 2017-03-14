Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в Российской армии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать документ, согласно которому военные Южной Осетии смогут служить в Российской армии. Распоряжение о подписании документа опубликовано на официальном портале правовой информации.
Речь идет о соглашении с Республикой Южная Осетия о вхождении отдельных подразделений ее Вооруженных сил в состав Российской армии, проект которого накануне одобрило правительство России.
Своим распоряжением глава государства поручил Минобороны России и российскому МИДу провести переговоры с южноосетинской стороной и подписать документ от имени России.
Соглашение разрешает принимать граждан Южной Осетии на службу по контракту на российских военных базах (РВБ)
При заключении контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в Южной Осетии. После поступления на службу он будет проходить службу в соответствии с законами России. Данное соглашение заключается на период действия договора о союзничестве и интеграции двух стран, подписанного 18 марта 2015 года, указывается в документе.
В ноябре 2016 года Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об совместной группировке войск. Документ "определяет предназначение, порядок формирования, развертывание и применение объединенной группировки войск ВС России и ВС Абхазии".
Абхазия и Южная Осетия, ранее входившие в состав Грузии, провозгласили независимость в августе 2008 года. Россия, наряду с еще тремя странами — членами ООН (Венесуэла, Никарагуа и Науру), признала суверенитет обеих республик.