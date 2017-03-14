Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в Российской армии

Своим распоряжением глава государства поручил Минобороны России и российскому МИДу провести переговоры с южноосетинской стороной и подписать документ от имени России.

Речь идет о соглашении с Республикой Южная Осетия о вхождении отдельных подразделений ее Вооруженных сил в состав Российской армии, проект которого накануне одобрило правительство России.

Президент России Владимир Путин распорядился подписать документ, согласно которому военные Южной Осетии смогут служить в Российской армии. Распоряжение о подписании документа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соглашение разрешает принимать граждан Южной Осетии на службу по контракту на российских военных базах (РВБ)

Соглашение разрешает принимать граждан Южной Осетии на службу по контракту на российских военных базах (РВБ)

При заключении контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в Южной Осетии. После поступления на службу он будет проходить службу в соответствии с законами России. Данное соглашение заключается на период действия договора о союзничестве и интеграции двух стран, подписанного 18 марта 2015 года, указывается в документе.

В ноябре 2016 года Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об совместной группировке войск. Документ ​"определяет предназначение, порядок формирования, развертывание и применение объединенной группировки войск ВС России и ВС Абхазии".

Абхазия и Южная Осетия, ранее входившие в состав Грузии, провозгласили независимость в августе 2008 года. Россия, наряду с еще тремя странами — членами ООН (Венесуэла, Никарагуа и Науру), признала суверенитет обеих республик.