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18:41 (мск), источник: РБК

Путин разрешил военным из Южной Осетии служить в Российской армии

Владимир Путин распорядился подписать соглашение о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии в состав Российской армии. Ранее проект документа одобрило правительство.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин распорядился подписать документ, согласно которому военные Южной Осетии смогут служить в Российской армии. Распоряжение о подписании документа опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь идет о соглашении с Республикой Южная Осетия о вхождении отдельных подразделений ее Вооруженных сил в состав Российской армии, проект которого накануне одобрило правительство России.

Своим распоряжением глава государства поручил Минобороны России и российскому МИДу провести переговоры с южноосетинской стороной и подписать документ от имени России.

Соглашение разрешает принимать граждан Южной Осетии на службу по контракту на российских военных базах (РВБ)
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При заключении контракта гражданин должен быть уволен с военной службы в Южной Осетии. После поступления на службу он будет проходить службу в соответствии с законами России. Данное соглашение заключается на период действия договора о союзничестве и интеграции двух стран, подписанного 18 марта 2015 года, указывается в документе.

В ноябре 2016 года Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об совместной группировке войск. Документ ​"определяет предназначение, порядок формирования, развертывание и применение объединенной группировки войск ВС России и ВС Абхазии".

Абхазия и Южная Осетия, ранее входившие в состав Грузии, провозгласили независимость в августе 2008 года. Россия, наряду с еще тремя странами — членами ООН (Венесуэла, Никарагуа и Науру), признала суверенитет обеих республик.

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