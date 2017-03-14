Правительство поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж
В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезжать за границу. Сейчас покидать страну нельзя только тем полицейским, у кого есть допуск к государственной тайне.
В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезжать за границу. Сейчас покидать страну нельзя только тем полицейским, у кого есть допуск к государственной тайне.
Запрет на выезд
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала в понедельник, 13 марта, положительное заключение на законопроект
Не переизбравшийся в новую Думу Носов внес законопроект еще в прошлом созыве, осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.
Кроме того, законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».
Как отмечается в правительственном отзыве, «концептуальных замечаний относительно установления на законодательном уровне ограничения на выезд из Российской Федерации сотрудников органов внутренних дел не имеется». .
Также в отзыве правительство рекомендует Министерству иностранных дел утвердить перечень «иностранных государств, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел».
В Госдуму отзыв правительства еще не поступил, сообщили два РБК собеседника в комитете по безопасности, отметив, что пока не известно, когда законопроект может быть рассмотрен.
Старая идея
Это не первая попытка ввести ограничение на зарубежные поездки правоохранителей и силовиков.
Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.
Сейчас, согласно федеральному закону «О государственной тайне», право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям».
Для доступа к таким сведениям сотрудник должен иметь первую или вторую степень допуска к гостайне. Ограничение действует не более чем пять лет со дня последнего ознакомления с секретными сведениями, но возможно продление до десяти лет.
Каждому сотруднику полиции в случае принятия законопроекта придется подписать дополнение к контракту, в котором будет говориться об ограничениях на выезд из страны, указывает глава профсоюза столичной полиции Михаил Пашкин. По его словам, документ существенно ужесточит существующий порядок. «Я понимаю, в чем смысл ограничений для обладателей секретов. Но зачем ограничивать выезд, например, для простых патрульных?» — недоумевает Пашкин.
В октябре 2016 года из Министерства внутренних дел был уволен руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Катков, руководивший борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Причиной отставки стало то, что он не указал в декларации квартиру в Черногории.
Сейчас в структуре МВД работают почти 905 тыс. человек.