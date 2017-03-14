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23:21 (мск), источник: РБК

Правительство поддержало запрет на выезд полицейских за рубеж

В правительстве поддержали идею запретить сотрудникам МВД выезжать за границу. Сейчас покидать страну нельзя только тем полицейским, у кого есть допуск к государственной тайне.

Источник: Reuters

Запрет на выезд

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала в понедельник, 13 марта, положительное заключение на законопроект экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова. Копия отзыва есть в распоряжении РБК. Информацию об одобрении инициативы подтвердил РБК участник заседания комиссии.

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Не переизбравшийся в новую Думу Носов внес законопроект еще в прошлом созыве, осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

Как отмечается в правительственном отзыве, «концептуальных замеча­ний относительно уста­новления на законодат­ельном уровне огранич­ения на выезд из Росс­ийской Федерации сотрудников органов внутр­енних дел не имеется». ­.

При этом МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж

Также в отзыве правительство рекомендует Министерству иностранных дел утвердить перечень «иностранных государств­, которые не рекоменд­уется посещать сотруд­никам органов внутрен­них дел».

В Госдуму отзыв правительства еще не поступил, сообщили два РБК собеседника в комитете по безопасности, отметив, что пока не известно, когда законопроект может быть рассмотрен.

Старая идея

Это не первая попытка ввести ограничение на зарубежные поездки правоохранителей и силовиков.

В апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН (сейчас служба ликвидирована, она вошла в состав МВД)

Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.

Сейчас, согласно федеральному закону «О государственной тайне», право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям».

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Для доступа к таким сведениям сотрудник должен иметь первую или вторую степень допуска к гостайне. Ограничение действует не более чем пять лет со дня последнего ознакомления с секретными сведениями, но возможно продление до десяти лет.

Каждому сотруднику полиции в случае принятия законопроекта придется подписать дополнение к контракту, в котором будет говориться об ограничениях на выезд из страны, указывает глава профсоюза столичной полиции Михаил Пашкин. По его словам, документ существенно ужесточит существующий порядок. «Я понимаю, в чем смысл ограничений для обладателей секретов. Но зачем ограничивать выезд, например, для простых патрульных?» — недоумевает Пашкин.

В октябре 2016 года из Министерства внутренних дел был уволен руководитель управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Катков, руководивший борьбой с преступлениями в финансовой сфере. Причиной отставки стало то, что он не указал в декларации квартиру в Черногории.

Сейчас в структуре МВД работают почти 905 тыс. человек.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Началось .... Спецом их злят , чтобы от зависти злее были .
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