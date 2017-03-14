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19:06 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Блокирующие «Сбербанк» в Киеве планируют установить палатки

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Представители партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», продолжают во вторник блокировать здание центрального офиса «дочки» «Сбербанка» в Киеве, вечером они планируют установить палатки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: "РИА Новости" Украина

В данный момент возле банка находятся около 20 молодых людей, на некоторых — накидки с символикой «Национального корпуса». Они греются возле костра и раздают прохожим листовки с призывами забирать вклады из российских банков, «чтобы они не пропали вместе с банками».

По словам одного из участников акции, вечером им «должны подвезти две палатки для обогрева».

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В понедельник члены партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис «дочки» «Сбербанка» в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы «Сбербанка» в Украине.

Пресс-служба «Сбербанка» в Украине сообщила, что обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что активисты заложили бетонными блоками вход в их центральный офис в Киеве.

«Сбербанк» с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен. В Нацбанке Украины заявили, что готовы инициировать применение санкций к украинской «дочке» «Сбербанка», если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных республик.

В НБУ отметили, что, в соответствии с законом Украины «О санкциях», решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБО и вводятся в действие указом президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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