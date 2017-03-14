НЦБК назвал самое коррумпированное ведомство Молдовы

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), за полицейскими следуют учреждения банковско-финансового сектора (110) и органы местной власти (102).

Как передается со ссылкой на отчет НКЦБ, всего за год зарегистрировано 720 актов коррупции (в 2015 г. — 533).

Среди фигурантов уголовных дел — 21 судья, два экс-министра, 15 примаров и 12 руководителей агентств и инспекций, 21 адвокат, 100 полицейских и 64 директора госпредприятий.

Обращения граждан в 2016 г. увеличилось на 4%, превысив 37 тыс. Из них 3205 — жалобы на чиновников. Получено и 297 жалоб от иностранцев, причем к помощи НЦБК прибегают чаще всего граждане Италии, Великобритании и Румынии.

Каждое 10-ое обращение является анонимным. Чаще всего граждане жалуются на неисполнение госслужащими своих служебных обязанностей, злоупотребление положением и вымогательство в различных формах.