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22:50 (мск), источник: БЕЛТА

Правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая.

Источник: БЕЛТА

Об этом шла сегодня речь на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рассмотрены итоги работы отраслей и регионов по выполнению параметров социально-экономического развития в январе-феврале 2017 года, ожидаемые результаты в I квартале и меры по восстановлению экономического роста.

Как отметил Андрей Кобяков, есть ряд вопросов, в том числе и организационного характера, требующих рассмотрения и принятия решений. Руководитель правительства обратил внимание на качество прогнозирования.

«Каждая цифра должна быть просчитана, обоснована и гарантирована. За ошибки необходимо нести ответственность», — отметил премьер-министр.

Особое внимание во время заседания было уделено созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.

На совещании 9 марта главой государства правительству и губернаторам поставлена предельно конкретная задача по трудоустройству всех, кто может и хочет работать, до 1 мая. Прошу губернаторов доложить, как развернута эта работа на местах, если требуются решения правительства — предлагайте. Рабочие места должны быть созданы там, где есть реальная потребность на рынке труда в конкретных районах и населенных пунктах.
Андрей Кобяков

Премьер-министр также обратил внимание, что в ближайшее время начинаются весенне-полевые работы. По его словам, предусмотренное финансирование позволяет провести посевную кампанию в штатном режиме.

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