Правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая

Об этом шла сегодня речь на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рассмотрены итоги работы отраслей и регионов по выполнению параметров социально-экономического развития в январе-феврале 2017 года, ожидаемые результаты в I квартале и меры по восстановлению экономического роста.

Как отметил Андрей Кобяков, есть ряд вопросов, в том числе и организационного характера, требующих рассмотрения и принятия решений. Руководитель правительства обратил внимание на качество прогнозирования.

«Каждая цифра должна быть просчитана, обоснована и гарантирована. За ошибки необходимо нести ответственность», — отметил премьер-министр.

Особое внимание во время заседания было уделено созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.