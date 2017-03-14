Правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая.
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство готово изучить предложения губернаторов по трудоустройству всех безработных до 1 мая.
Об этом шла сегодня речь на заседании Президиума Совета Министров под председательством
Рассмотрены итоги работы отраслей и регионов по выполнению параметров
Как отметил Андрей Кобяков, есть ряд вопросов, в том числе и организационного характера, требующих рассмотрения и принятия решений. Руководитель правительства обратил внимание на качество прогнозирования.
«Каждая цифра должна быть просчитана, обоснована и гарантирована. За ошибки необходимо нести ответственность», — отметил
Особое внимание во время заседания было уделено созданию рабочих мест и трудоустройству безработных.
На совещании 9 марта главой государства правительству и губернаторам поставлена предельно конкретная задача по трудоустройству всех, кто может и хочет работать, до 1 мая. Прошу губернаторов доложить, как развернута эта работа на местах, если требуются решения правительства — предлагайте. Рабочие места должны быть созданы там, где есть реальная потребность на рынке труда в конкретных районах и населенных пунктах.