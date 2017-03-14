Купчина выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ

Комментируя появившиеся с СМИ сведения о выдвижении Елены Купчиной, Дмитрий Мирончик сказал: «Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Дзанньера заканчиваются 30 июня. Нами было принято решение выдвинуть на этот пост постоянного представителя при Организации, посла Елену Купчину».

По словам пресс-секретаря, это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников. «В ситуации острых региональных конфликтов, роста противоречий между мировыми игроками, роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе снова крайне важна», — заявил Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что Елена Купчина, долгое время занимавшая пост заместителя министра иностранных дел Беларуси, принимала самое непосредственное участие в реализации внешнеполитической линии страны, направленной на укрепление безопасности и стабильности в Европе, налаживание диалога между Востоком и Западом, урегулирование самых острых кризисных ситуаций в регионе.

«Считаем, что ее знания, многолетний дипломатический опыт и широкие международные контакты будут полезны для повышения эффективности ОБСЕ, решения стоящих перед Организацией непростых задач, включая наиболее важную и сложную — преодоление кризиса доверия между государствами-участниками», — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.