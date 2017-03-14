Автомобилисты в Молдове выходят на протест

Речь идет о том, что присоединившиеся к акции с 10.00 до 13.00 прекратят движение транспортных средств. Это произойдет в Комрате перед зданием Дома культуры.

Организаторы акции протеста настаивают на отмене парламентом «действия “драконовского закона” о повышении штрафных санкций против автоводителей, так как жизненный уровень среднего сословия граждан страны пока не позволяет оплачивать такие большие штрафы за отдельные нарушения на дорогах Молдовы».

С марта этого года, штраф за управление автомобилем под воздействием спиртного увеличивается с 17,5 тысяч леев до 25 тысяч леев. За совершение ДТП, в котором пострадали люди, грозит штраф до 50 тысяч леев или тюремный срок — до 4 лет. А если в результате аварии есть человеческие жертвы, то нетрезвому водителю «светит» до 12 лет заключения.

Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы республики предусматривают также лишение водительских прав на срок 2−5 лет за езду в пьяном виде.

Кроме того, значительно вырастут штрафы и за другие правонарушения. В числе санкций также — лишение водительских прав на длительные сроки.