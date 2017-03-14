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20:12 (мск), источник: РИА Новости

Источники назвали имя кандидата на пост представителя России при ООН

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Постпред России при НАТО Александр Грушко является основным кандидатом на пост постоянного представителя России при ООН, сообщили РИА Новости несколько источников в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», — сказал собеседник агентства.

Второй источник в парламенте также подтвердил эту информацию.

Кроме того, два других источника также утвердительно ответили на вопрос, является ли Грушко основным кандидатом на должность постпреда России при ООН.

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Должность постоянного представителя России при ООН оказалось вакантной в связи с кончиной 20 февраля Виталия Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006 года.

Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

Александр Грушко работает постпредом России при НАТО с октября 2012 года, ранее он занимал должность замглавы МИД РФ.

Комментарии
4
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
что ты стихи писать удумал?
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
одобряю!знающий мужчина!
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Adriano
Варюшку свою закрой уже, пока сам плясать не начал, му@озвон!
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