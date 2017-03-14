Источники назвали имя кандидата на пост представителя России при ООН

«Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность», — сказал собеседник агентства.
Второй источник в парламенте также подтвердил эту информацию.
Кроме того, два других источника также утвердительно ответили на вопрос, является ли Грушко основным кандидатом на должность постпреда России при ООН.
Должность постоянного представителя России при ООН оказалось вакантной в связи с кончиной 20 февраля Виталия Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006 года.
Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.
Александр Грушко работает постпредом России при НАТО с октября 2012 года, ранее он занимал должность замглавы МИД РФ.