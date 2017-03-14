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20:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Джигурду лишили гражданства ДНР — Захарченко

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Известный актер Никита Джигурда лишен гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил во вторник журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды… Произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин Донецкой народной республики», — сказал Захарченко.

На прошлой неделе Джигурда получил паспорт ДНР. Свое желание стать гражданином самопровозглашенной республики актер объяснил несогласием с официальной политикой Киева и «действиями украинских националистов».

Ранее Джигурда заявил, что намерен участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве от ДНР.

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