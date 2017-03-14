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20:49 (мск), источник: УНИАН

Меморандум с МВФ не содержит сюрпризов — министр финансов

Согласованный украинскими властями в начале марта Меморандум с Международным валютным фондом не содержит никаких сюрпризов и будет опубликован согласно процедуре Фонда после заседания Совета директоров МВФ.

Источник: УНИАН

Об этом написал министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Faceboоk.

«В этом меморандуме нет никаких сюрпризов. Прописаны все те реформы, которые были определены приоритетными в предыдущих меморандумах, в коалиционном соглашении и в плане правительства», — написал министр.

При этом он отметил, что подобные реформы были прописаны в меморандумах МВФ в 2008 и в 2009 году. «Но тогда деньги брали, а реформы не делали. Это было очень удобно. Именно поэтому сейчас в Украине низкие пенсии и зарплаты, безработица и неадекватный бизнес-климат. Нужно было решиться на сложные реформы еще тогда, а не прятать голову в песок», — добавил Данилюк.

По его словам, больше затягивать нельзя, и правительство будет активно продвигать системные изменения, включая комплексную пенсионную реформу, антикоррупционную политику, приватизацию госимущества и реформу ГФС, рассчитывая на поддержку парламента.

При этом министр напомнил, что документ до сих пор не обнародован, поскольку согласно процедуре, МВФ публикует документ после решения Совета директоров, заседание которого ожидается 20 марта, после чего его может обнародовать и украинская сторона.

Данилюк подчеркнул, что сотрудничество с МВФ за последние два года помогло Украине стабилизировать финансовую систему, в том числе удвоить резервы НБУ, стабилизировать курс гривни, сократить дефицит бюджета, снизить инфляцию и вернуться к экономическому росту, который в последнем квартале достиг 4,7%.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годового перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.

Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, включая принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк», однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель. Заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится 20 марта.

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