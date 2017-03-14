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21:18 (мск), источник: ТАСС

Песков: решения о кандидатуре на пост постпреда РФ при ООН пока нет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кандидатура на пост постоянного представителя России при ООН пока не определена.

Источник: AP 2017

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пока нет никакого решения», — сказал он.

Ранее в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на неназванные источники о том, что в качестве кандидатов рассматриваются, в частности, постпред РФ при НАТО Александр Грушко или замминистра иностранных дел Анатолий Антонов.

Занимавший ранее пост постпреда РФ при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля.

В настоящее время обязанности главы российской миссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.

Комментарии
1
маугли
многим по барабану, кто там будет....иди лучше дай " антигриппин " тёзке......
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