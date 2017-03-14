Песков: решения о кандидатуре на пост постпреда РФ при ООН пока нет
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кандидатура на пост постоянного представителя России при ООН пока не определена.
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Кандидатура на пост постоянного представителя России при ООН пока не определена.
Об этом сообщил ТАСС
«Пока нет никакого решения», — сказал он.
Ранее в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на неназванные источники о том, что в качестве кандидатов рассматриваются, в частности, постпред РФ при НАТО Александр Грушко или замминистра иностранных дел Анатолий Антонов.
Занимавший ранее пост постпреда РФ при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля.
В настоящее время обязанности главы российской миссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.