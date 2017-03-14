Песков: решения о кандидатуре на пост постпреда РФ при ООН пока нет

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источники назвали имя кандидата на пост представителя России при ООН

«Пока нет никакого решения», — сказал он.

Ранее в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на неназванные источники о том, что в качестве кандидатов рассматриваются, в частности, постпред РФ при НАТО Александр Грушко или замминистра иностранных дел Анатолий Антонов.

Занимавший ранее пост постпреда РФ при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля.

В настоящее время обязанности главы российской миссии исполняет его первый заместитель Петр Ильичев.