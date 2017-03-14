Ещё два южноуральских моногорода претендуют на статус ТОР

Два южноуральских моногорода Верхний Уфалей и Усть-Катав стремятся получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Для Верхнего Уфалея уже подготовлена и передана в министерство экономического развития России заявка на статус ТОСЭР, а Усть-Катаву документ поможет подготовить госкорпорация «Роскосмос», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и генеральным директором «Роскосмос» Игорем Комаровым уже достигнуто соглашение о сотрудничестве. Госкорпорация выразила намерения искать инвесторов для открытия новых предприятий и производств. «Роскосмос» проявил интерес и к Усть-Катавскому вагоностроительному заводу. Стороны рассмотрели перспективы нового модельного ряда трамваев и дальнейшее сервисное обслуживание произведенных машин. Дубровский отметил приоритетность электротранспорта для Челябинской области в сфере новых экологических требований к современному производству. Стороны договорились о подписании соглашения о сотрудничестве во втором квартале 2017 года.

В развитии ТОСЭР в Верхнем Уфалее выразили желание принять участие 14 инвесторов. Они внесли в заявку, подготовленную региональным Минэкономразвития, свои предложения и пожелания. Статус красной зоны Верхнего Уфалея и особой территории позволит инвесторам получать льготы по налогам на прибыль, землю, имущество, а также на страховые выплаты. Государство дополнительно поддержит финансированием инфраструктуры — созданием линий электропередачи, газификацией, дорогами, водоснабжением и водоотведением.

Участие государства позволит бизнесу рассчитывать на то, «что всё всерьёз и надолго». Помимо льгот и преференций, Фонд развития моногородов готов финансировать инфраструктурные проекты под 5% годовых сроком до 8 лет. Реализации программы развития Верхнего Уфалея предусматривает создание около 1000 рабочих мест.

Параллельно ведутся переговоры с тремя компаниями о выкупе «Уфалейникеля». На сегодняшний день деятельность предприятия временно приостановлена ввиду экономической неэффективности. Более 700 сотрудников отправлены в отпуск без содержания, 500 человек получили уведомление о сокращении.

Напомним, 6 марта 2017 года моногород Бакал Челябинской области получил статус территории опережающего развития. Постановление об этом подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Бакал стал первым на Южном Урале городом, получившим данный статус.