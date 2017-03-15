Аксенов объяснил перенос даты всекрымского референдума в 2014 году

Изначально крымский парламент назначил дату проведения всекрымского референдума о самоопределении на 25 мая 2014 года. Позднее сроки его проведения переносились дважды — на 30 и в итоге на 16 марта 2014 года.

«Референдум был изначально назначен на май месяц… но мы не могли далее допустить затяжки проведения референдума, потому что была бы кровь. Любое промедление было смерти подобно», — сказал Аксенов в интервью местному телеканалу.

Аксенов при этом подчеркнул, что путь возвращения Крыма в Россию состоялся бы в любом случае, но потребовал бы больше времени и наверняка не обошелся бы без жертв.