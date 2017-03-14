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21:45 (мск), источник: УНИАН

На Майдане собрались сторонники блокады Донбасса

В Киеве на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с неконтролируемыми территориями Донецкой и Луганской области. Как сообщает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимали участие около 150 человек.

Источник: УНИАН

Марш добровольцев в центре Киева инициировали сегодня лидеры добровольческого движения ОУН, а целью его назвали поддержку блокады временно оккупированных территорий Донбасса, передает «Радио Свобода».

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат из фракции «Самопомич» Егор Соболев, выступая на митинге, подчеркнул, что люди собрались для обмена мнениями относительно того, как можно помочь участникам блокады, а также для знакомства.

Также депутат призвал мужчин ехать на восток Украины и присоединиться к участникам блокады. По словам Соболева, для восстановления блокады на станции «Кривой Торец» уже направляется группа людей.

Также депутат сообщил, что в субботу, 18 марта, активисты «Автомайдана» планируют поехать домой к президенту Петра Порошенко с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова и руководителя Антитеррористического центра при СБУ Виталия Маликова.

В свою очередь, лидер Добровольческого движения ОУН Николай Кохановский предложил пойти к Администрации президента, а также в офис бизнесмена Рината Ахметова. Коханивский заявил, что надо напомнить Ахметову, что «ему не место в Украине». После этого часть активистов пошли в направлении одного из офисов Ахметова.

13 марта Национальная полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали 45 человек на месте блокировки на станции Кривой Торец на Донетчине, их доставили в отделы полиции.

Сторонники блокады заявили о пострадавших среди тех, кто был задержан, и об их пребывании в больнице. В полиции это опровергли и добавили, что всех задержанных уже отпустили.

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