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22:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Прокуратура Франции начала расследование в отношении Эмманюэля Макрона

Прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении кандидата в президенты Эмманюэля Макрона, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2017

По их словам, правоохранители проверяют данные о поездке политика в Лас-Вегас в январе прошлого года в рамках Международной выставки электроники French Tech Night.

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Местные СМИ утверждают, что на поездку было потрачено около €400 тыс. По данным СМИ, Министерство экономики Франции, в то время возглавляемое Эмманюэлем Макроном, поручило организацию поездки компании Havas, однако при этом не была соблюдена обязательная в подобных случаях процедура объявления тендера.

На прошлой неделе стало известно, что Эммануэль Макрон, согласно последним опросам, впервые обошел главу партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в гонке за лидерство в первом туре выборов президент Франции. Напомним, предвыборная президентская кампания во Франции близится к кульминации. Определились основные участники президентской гонки, почти все они обнародовали свои программы, но, как ранее сообщал «Ъ», 54% французских избирателей пока не определились с кандидатом.

Комментарии
1
Конь Впальто
Ух ты!Сколько радости и повода посудачить колортроллям!
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