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23:11 (мск), источник: Noi.md

Киртока указал на одно из преступлений примэрии

Запрет на возобновление деятельности мусорного полигона в Цынцаренах является уголовным преступлением.

Источник: Noi.md

Ситуация со складированием твёрдых отходов в шахте «Пурчел», находящейся в коммуне Бубуечь, усугубляет экологическую катастрофу в муниципии Кишинёв. Одним из решений этой проблемы является возобновление деятельности полигона в Цынцаренах, чему препятствует примэрия Кишинёва. Опасениями по данному поводу председатель фракции коммунистов и беспартийных Василий Киртока поделился во вторник, 14 марта, в рамках заседания Муниципального совета, сообщает NOI.md.

Василий Киртока высказал уверенность в том, что полигон в Цынцаренах может эксплуатироваться ещё на протяжении нескольких десятков лет.

«Семь последних лет в муниципии Кишинёв происходит экологическая катастрофа. Виной тому местные власти, которые продолжают складирование отходов в шахте “Пурчел”. Там накопилось более двух тонн твёрдых отходов, а под массой мусора находится несколько сотен тонн жидких токсических веществ. Это яд, который уходит в подземные воды, в реку Бык, что угрожает здоровью местных жителей. В то же время был выведен из эксплуатации полигон в Цынцаренах. Он был построен в 1980-ых годах и рассчитан на хранение 48 тыс. тонн твёрдых отходов. Там было складировано 20 тыс. тонн, и на том уровне выброса твёрдых отходов, который мы имеем, полигон в Цынцаренах можно использовать ещё 25 лет», — заявил председатель фракции коммунистов и беспартийных.

Муниципальный советник раскритиковал действия примэрии Кишинёва. «Какая-то группа товарищей решила запретить эксплуатацию полигона в Цынцаренах. Я считаю это решение уголовным преступлением, по отношению к которому мы предприняли соответствующие меры. В июне 2016 года Муниципальный совет получил из муниципальной прокуратуры Кишинёва документ, подтверждающий факт нарушения законодательства при складировании твёрдых отходов в муниципии Кишинёв. Прокуратура указала на то, что муниципальные власти своими действиями довели дело до экологической катастрофы. Мы направили ответное письмо, в котором сообщили прокуратуре, что направили господину примару запрос, в котором попросили его предпринять соответствующие меры, а также указали срок их принятия. Оно было подписано лидерами практически всех фракций, кроме либералов. К сожалению, мы в течение полугода так и не получили ответа ни от прокурора муниципия Кишинёв, ни от генерального примара», — добавил Киртока.

Он высказал недоумение финансовыми расчётами о стоимости возобновления работы полигона в Цынцаренах. «Мы сильно удивились, когда эксперты некоей иностранной консалтинговой компании сообщили о том, что для восстановления полигона в Цынцаренах необходимо более 25 млн евро. Другие эксперты, компетентные в этих вопросах, проводили исследования, которые показали, что этот полигон полностью готов к эксплуатации, в окрестных сёлах вода в колодцах находится в хорошем состоянии, подземные воды не загрязнены. Когда я попросил экспертов иностранной консавлтинговой компании обосновать свою позицию, они ответили: “Что от нас заказчик потребовал сказать, то мы и сделали”. Надо понимать, что их заказчиком стала примэрия муниципия Кишинёв. Перед местными властями стоит задача получить на это деньги и, скажем прямо, украсть что-то оттуда, тогда как должна стоять задача по ликвидации экологической катастрофы в муниципии», — резюмировал председатель фракции коммунистов и беспартийных.

Уточним, что Василий Киртока ранее неоднократно обращал внимание на проблему эксплуатации шахты «Пурчел». Так, в феврале прошлого года он выдвинул инициативу об оказании поддержки частной компании, занимающейся строительством мусороперерабатывающего завода в одном из пригородов Кишинёва. Поддержка этой инициативы, по словам советника, способствовала бы эффективному решению проблем складирования твёрдых отходов в столице.

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