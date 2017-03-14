Киртока указал на одно из преступлений примэрии
Запрет на возобновление деятельности мусорного полигона в Цынцаренах является уголовным преступлением.
Запрет на возобновление деятельности мусорного полигона в Цынцаренах является уголовным преступлением.
Ситуация со складированием твёрдых отходов в шахте «Пурчел», находящейся в коммуне Бубуечь, усугубляет экологическую катастрофу в муниципии Кишинёв. Одним из решений этой проблемы является возобновление деятельности полигона в Цынцаренах, чему препятствует примэрия Кишинёва. Опасениями по данному поводу председатель фракции коммунистов и беспартийных Василий Киртока поделился во вторник, 14 марта, в рамках заседания Муниципального совета, сообщает NOI.md.
Василий Киртока высказал уверенность в том, что полигон в Цынцаренах может эксплуатироваться ещё на протяжении нескольких десятков лет.
«Семь последних лет в муниципии Кишинёв происходит экологическая катастрофа. Виной тому местные власти, которые продолжают складирование отходов в шахте “Пурчел”. Там накопилось более двух тонн твёрдых отходов, а под массой мусора находится несколько сотен тонн жидких токсических веществ. Это яд, который уходит в подземные воды, в реку Бык, что угрожает здоровью местных жителей. В то же время был выведен из эксплуатации полигон в Цынцаренах. Он был построен в 1980-ых годах и рассчитан на хранение 48 тыс. тонн твёрдых отходов. Там было складировано 20 тыс. тонн, и на том уровне выброса твёрдых отходов, который мы имеем, полигон в Цынцаренах можно использовать ещё 25 лет», — заявил председатель фракции коммунистов и беспартийных.
Муниципальный советник раскритиковал действия примэрии Кишинёва. «Какая-то группа товарищей решила запретить эксплуатацию полигона в Цынцаренах. Я считаю это решение уголовным преступлением, по отношению к которому мы предприняли соответствующие меры. В июне 2016 года Муниципальный совет получил из муниципальной прокуратуры Кишинёва документ, подтверждающий факт нарушения законодательства при складировании твёрдых отходов в муниципии Кишинёв. Прокуратура указала на то, что муниципальные власти своими действиями довели дело до экологической катастрофы. Мы направили ответное письмо, в котором сообщили прокуратуре, что направили господину примару запрос, в котором попросили его предпринять соответствующие меры, а также указали срок их принятия. Оно было подписано лидерами практически всех фракций, кроме либералов. К сожалению, мы в течение полугода так и не получили ответа ни от прокурора муниципия Кишинёв, ни от генерального примара», — добавил Киртока.
Он высказал недоумение финансовыми расчётами о стоимости возобновления работы полигона в Цынцаренах. «Мы сильно удивились, когда эксперты некоей иностранной консалтинговой компании сообщили о том, что для восстановления полигона в Цынцаренах необходимо более 25 млн евро. Другие эксперты, компетентные в этих вопросах, проводили исследования, которые показали, что этот полигон полностью готов к эксплуатации, в окрестных сёлах вода в колодцах находится в хорошем состоянии, подземные воды не загрязнены. Когда я попросил экспертов иностранной консавлтинговой компании обосновать свою позицию, они ответили: “Что от нас заказчик потребовал сказать, то мы и сделали”. Надо понимать, что их заказчиком стала примэрия муниципия Кишинёв. Перед местными властями стоит задача получить на это деньги и, скажем прямо, украсть
Уточним, что Василий Киртока ранее неоднократно обращал внимание на проблему эксплуатации шахты «Пурчел». Так, в феврале прошлого года он выдвинул инициативу об оказании поддержки частной компании, занимающейся строительством мусороперерабатывающего завода в одном из пригородов Кишинёва. Поддержка этой инициативы, по словам советника, способствовала бы эффективному решению проблем складирования твёрдых отходов в столице.