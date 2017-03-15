Местом регистрации Януковича в России оказались склады в Ростове

«Зарегистрирован Янукович по месту пребывания по адресу в Ростове-на-Дону. Когда представители международного почтового агентства прибыли с нашими материалами по этому адресу, то они обнаружили складские помещения, — цитирует Луценко “Интерфакс-Украина”. — Если Россия предоставляет убежище Януковичу на складских помещениях, может так оно и надо».

Генпрокурор также добавил, что это не означает прекращения привлечения Януковича к ответственности по заочной процедуре. По его словам, срок действия свидетельства о временном убежище политика на территории РФ продлен до 26 октября 2017 года.

Напомним, Виктор Янукович находится в России с февраля 2014 года. Он покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота.

Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производств, а правоохранительные органы Украины объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Янукович купил дом в Ростовской области.