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09:21 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Местом регистрации Януковича в России оказались склады в Ростове

По адресу регистрации экс-президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону обнаружили складские помещения. Об этом на брифинге заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Зарегистрирован Янукович по месту пребывания по адресу в Ростове-на-Дону. Когда представители международного почтового агентства прибыли с нашими материалами по этому адресу, то они обнаружили складские помещения, — цитирует Луценко “Интерфакс-Украина”. — Если Россия предоставляет убежище Януковичу на складских помещениях, может так оно и надо».

Генпрокурор также добавил, что это не означает прекращения привлечения Януковича к ответственности по заочной процедуре. По его словам, срок действия свидетельства о временном убежище политика на территории РФ продлен до 26 октября 2017 года.

Напомним, Виктор Янукович находится в России с февраля 2014 года. Он покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота.

Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производств, а правоохранительные органы Украины объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Янукович купил дом в Ростовской области.

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