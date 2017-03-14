США выделит Украине $54 млн для внедрения реформ

Как сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, деньги пойдут на оказание помощи в сфере энергетики, верховенства права и обеспечении ответственности властных институтов перед гражданами. Он также добавил, что общая сумма предполагаемой технической помощи должна составить $123 млн.

По словам Кубива, с 1992 года Украина получила от США помощь примерно на $4,3 млрд.

Палата представителей конгресса США 10 марта утвердила выделение $150 млн на военную помощь Украине.

Документ поддержал 371 представитель конгресса США, против высказались 48 человек. Как сообщала народный депутат Ирина Фриз, выделяемые средства будут​ «доступны» Пентагону для предоставления Украине «военной поддержки».

В частности, речь идет о летальном оружии оборонного направления и оснащения, логистической поддержке, поддержке разведки украинской армии и сил национальной безопасности, а также обучении личного состава украинских вооруженных сил.