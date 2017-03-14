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01:29 (мск), источник: РБК

США выделит Украине $54 млн для внедрения реформ

США выделит Украине $54 млн на техническую помощь для внедрения реформ. Соответствующее соглашение было подписано 14 марта в Киеве, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2017

Как сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, деньги пойдут на оказание помощи в сфере энергетики, верховенства права и обеспечении ответственности властных институтов перед гражданами. Он также добавил, что общая сумма предполагаемой технической помощи должна составить $123 млн.

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По словам Кубива, с 1992 года Украина получила от США помощь примерно на $4,3 млрд.

Палата представителей конгресса США 10 марта утвердила выделение $150 млн на военную помощь Украине.

Документ поддержал 371 представитель конгресса США, против высказались 48 человек. Как сообщала народный депутат Ирина Фриз, выделяемые средства будут​ «доступны» Пентагону для предоставления Украине «военной поддержки».

В частности, речь идет о летальном оружии оборонного направления и оснащения, логистической поддержке, поддержке разведки украинской армии и сил национальной безопасности, а также обучении личного состава украинских вооруженных сил.

Комментарии
1
ALEX-MGD
Как волка не корми, а у слона яйца больше
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