США выделит Украине $54 млн для внедрения реформ
США выделит Украине $54 млн на техническую помощь для внедрения реформ. Соответствующее соглашение было подписано 14 марта в Киеве, передает «Интерфакс».
США выделит Украине $54 млн на техническую помощь для внедрения реформ. Соответствующее соглашение было подписано 14 марта в Киеве, передает «Интерфакс».
Как сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, деньги пойдут на оказание помощи в сфере энергетики, верховенства права и обеспечении ответственности властных институтов перед гражданами. Он также добавил, что общая сумма предполагаемой технической помощи должна составить $123 млн.
По словам Кубива, с 1992 года Украина получила от США помощь примерно на $4,3 млрд.
Палата представителей конгресса США 10 марта утвердила выделение $150 млн на военную помощь Украине.
Документ поддержал 371 представитель конгресса США, против высказались 48 человек. Как сообщала народный депутат Ирина Фриз, выделяемые средства будут «доступны» Пентагону для предоставления Украине «военной поддержки».
В частности, речь идет о летальном оружии оборонного направления и оснащения, логистической поддержке, поддержке разведки украинской армии и сил национальной безопасности, а также обучении личного состава украинских вооруженных сил.