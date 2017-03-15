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00:46 (мск), источник: РИА Новости

Норвегия экстрадировала в США россиянина, обвиняемого в хакерстве

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Гражданин РФ Марк Вартанян экстрадирован из Норвегии в США по обвинению в киберпреступлениях, сообщает минюст США.

Источник: Reuters
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В сообщении ведомства уточняется, что Вартанян, известный в сети под ником Kolypto, был экстрадирован еще в декабре 2016 года, а во вторник предстал перед судом.

Сейчас ему предъявлено обвинение в разработке вредоносной программы «Цитадель», использование которой киберпреступниками причинило «финансовый ущерб лицам и компаниям по всему миру».

«Арест Вартаняна устраняет видного игрока, который участвовал в разработке, совершенствовании, поддержке и распространении вредоносных программ из арсенала криминального подполья, и тем самым ослабляет возможности киберпреступных групп», — отмечается в релизе.

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