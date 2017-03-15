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00:23 (мск), источник: УНИАН

В Одессе сторонники блокады «Л/ДНР» перекрыли проезжую часть возле ОГА

В Одессе протестующие против силового разгона участников торговой блокады Донбасса перекрыли проезжую часть возле здания Одесской областной госадминистрации.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером на митинг против разгона торговой блокады Донбасса собрались около 300 человек. Активисты пришли на проспект Шевченко, к административному зданию Одесской ОГА. В числе собравшихся — представители ряда украинских патриотических организаций и политических партий: «Сила людей», «Демократический альянс», «Правый сектор», «Народный Рух» и пр.

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К зданию ОГА прибыл начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, начальник управления превентивной деятельности регионального главка Нацполиции Иван Ищенко и другие.

Во время митинга было озвучено соответствующее обращение к властям, которое участники акции подписали.

Митингующие настаивали на встрече с председателем Одесской ОГА Максимом Степановым, который затем вышел к людям.

Активисты передали обращения Степанову и начальнику Главного управления Национальной полиции в области.

Вместе собравшиеся исполнили Гимн Украины.

Затем участники акции протеста перекрыли проезжую часть проспекта Шевченко. Перекрытие длилось примерно 10 минут, но представители патриотических организаций заявили, что намерены «усилить поддержку участникам блокады».

Ищенко заявил, что сотрудниками полиции в полной мере был обеспечен публичный порядок во время проведения мероприятия. «Нарушений не допущено», — подчеркнул он.

Сейчас митингующие разошлись.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 марта, правоохранители задержали 45 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области.

В ответ на это в нескольких городах Украины прошли акции протеста с требованием освободить блокадчиков. Утром 14 марта в полиции сообщили, что всех задержанных участников торговой блокады отпустили.

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