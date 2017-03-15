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03:33 (мск), источник: ТАСС

Telegraph: королева Великобритании одобрит законопроект о Brexit 16 марта

По версии издания, глава кабинета министров страны Тереза Мэй применит статью 50 Лиссабонского договора о ЕС 29 марта.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Королева Великобритании Елизавета II, вероятнее всего, одобрит законопроект о запуске процедуры Brexit в четверг, 16 марта. Об этом сообщила во вторник газета The Telegraph.

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«Королева, вероятнее всего, в четверг одобрит закон, позволяющий (премьер-министру Терезе) Мэй начать переговоры», — пишет издание. При этом газета называет даже ориентировочную дату, когда глава кабинета министров направит официальное уведомление в Брюссель о намерении выйти из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС.

«Существует понимание, что Мэй применит статью 50 в среду, 29 марта, после того как совершит поездку по Великобритании, рассказывая о своем видении того, как будет выглядеть Великобритания вне ЕС», — отмечается в статье.

The Guardian также информирует, что премьер-министр намерена потратить предстоящие две недели на турне по Великобритании. «Тереза Мэй планирует объехать Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию в попытке добиться консенсуса перед тем, как она применит статью 50 и запустит формальный процесс по Brexit, — пишет издание со ссылкой на свои источники. — Существует предположение, что премьер-министр и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис встретятся также с ключевыми представителями бизнеса, чтобы обсудить подход Великобритании к переговорам с ЕС».

Во вторник Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что направит официальное уведомление о запуске переговоров с Брюсселем до конца месяца
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«Я вернусь в Палату общин до конца этого месяца, чтобы уведомить, когда я формально применю статью 50 и будет начат процесс, в результате которого Великобритания выйдет из ЕС», — заявила она.

Накануне британские законодатели одобрили законопроект, наделяющий Мэй полномочиями запустить процесс переговоров о выходе из ЕС.

На сами переговоры должно быть отведено два года, а формально они должны начаться с момента направления письменного уведомления в Брюссель.

Комментарии
1
vesta
Вот, и молодец..
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