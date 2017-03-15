Telegraph: королева Великобритании одобрит законопроект о Brexit 16 марта

ЛОНДОН, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Королева Великобритании Елизавета II, вероятнее всего, одобрит законопроект о запуске процедуры Brexit в четверг, 16 марта. Об этом сообщила во вторник газета The Telegraph.

«Королева, вероятнее всего, в четверг одобрит закон, позволяющий (премьер-министру Терезе) Мэй начать переговоры», — пишет издание. При этом газета называет даже ориентировочную дату, когда глава кабинета министров направит официальное уведомление в Брюссель о намерении выйти из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС.

«Существует понимание, что Мэй применит статью 50 в среду, 29 марта, после того как совершит поездку по Великобритании, рассказывая о своем видении того, как будет выглядеть Великобритания вне ЕС», — отмечается в статье.