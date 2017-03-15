На Западе меняется отношение к Крыму как к региону России, заявил Аксенов

«Динамика позитивная и она очевидна… Ситуация меняется в европейских странах. На мой взгляд, четко прослеживается лидерство тех политиков, которые настаивают на том, чтобы с России сняли санкции, чтобы Крым признали и так далее. Это набирает все большую популярность, при том, что информационное поле не дает объективную и справедливую информацию о том, что происходит в России и Крыму. Там полная информационная блокада», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский».

При этом Аксенов уверен, что проводить повторно референдум, чтобы подтвердить российский выбор крымчан, бессмысленно.

«Повторного референдума не будет, и нет никакого смысла проводить, нам не надо никому ничего доказывать. Это моя принципиальная позиция. А даже если бы и был, в теории представить, то я уверен, что результаты были еще выше, с учетом того периода, который прошел, и тех результатов, которые были достигнуты», — сказал Аксенов.