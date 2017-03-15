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03:45 (мск), источник: РИА Новости

Македония в одностороннем порядке продлила безвизовый режим для граждан РФ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство Македонии продлило в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан России еще на один год — до 15 марта 2018 года.

Источник: AFP 2017

«Правительство Республики Македонии приняло решение о продлении в одностороннем порядке безвизового режима для российских граждан еще на один год — по 15 марта 2018 года. Это означает, что гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь заграничный паспорт и страховку», — говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Македонии в Facebook.

При этом отмечается, что этот порядок распространяется только на краткие поездки — не более 90 дней в течение каждых шести месяцев

За более подробной информацией посольство просит обращаться в консульский отдел.

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