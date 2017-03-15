Македония в одностороннем порядке продлила безвизовый режим для граждан РФ

«Правительство Республики Македонии приняло решение о продлении в одностороннем порядке безвизового режима для российских граждан еще на один год — по 15 марта 2018 года. Это означает, что гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь заграничный паспорт и страховку», — говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Македонии в Facebook.